Bancos negam crédito a empreendedores – Notícias Concursos

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae os bancos andam reprovando crédito aos empreendedores, seis a cada dez empreendedores, buscaram ajuda no sistema financeiro e tiveram seus pedidos reprovados desde o início da crise do Covid-19.

Sem contar na queda do faturamento que as empresas enfrentam, e muitas declararam que já estavam com o faturamento ruim ou razoável antes da crise.

Medidas de crédito emergencial do governo

No fim de março o governo anunciou uma linha de crédito, para ajudar as pequenas e médias empresas a quitar folhas de pagamento. O setor está entre os mais atingidos pela crise gerada pelo COVID-19.

Mas para isso, as empresas devem assumir que não irão demitir nenhum funcionário nesse período.

Alguns bancos também prorrogaram as dívidas por até 60 dias dos vencimentos das dívidas para clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas.

Acesso dos empreendedores ao crédito

Uma grande dificuldade encontrada ao da entrada no acesso de crédito são as exigências de garantias feitas pelas instituições financeiras.

Porém essas medidas são tomadas para evitar que, o empreendedor ao obter crédito, não crie problemas ainda maiores, ao contrair uma dívida que não irá conseguir pagar.

Passo a Passo para conseguir o crédito

Escolher a instituição financeira e ter um bom relacionamento

Manter um cadastro positivo

Solicitar limite de crédito compatível com a necessidade da empresa

Disponibilizar todas as informações corretas de cadastro, financeiras e gerenciais confiáveis.

Dicas para financiamento

Algumas análises são importantes para serem realizadas antes de dar entrada ao processo de pedido do financiamento:

Identificar as necessidades da empresa e ter certeza que o financiamento é a melhor solução;

Analisar o lucro da sua empresa e ter certeza que ele é suficiente para quitar o financiamento;

Analise e as taxas e juros que serão cobradas;

Analise as diversas linhas de crédito disponíveis e compare as vantagens de cada uma delas;

Tenha um plano de negócios;

Não misture o caixa pessoal com o da empresa;

Por isso é necessário um planejamento desde o início da abertura da empresa, e um controle rigoroso sobre as vendas e o financeiro do seu empreendimento.

Pesquisas ainda mostram que, mais de 62% dos negócios interromperam suas atividades ou fecharam as portas durante essa crise, e o restante teve que alterar sua forma de funcionamento, fazendo apenas pequenas entregas, atuando somente no ambiente virtual ou adotando horário reduzido.

Se você não tem, ou se seu plano de negócios não está atualizado, vale a pena e é necessário que reveja seu planejamento e organize seu empreendimento.