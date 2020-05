Bar é invadido em Piaçabuçu por vizinho e cervejas são roubadas

Policiais do 11º BPM de Piaçabuçu foram acionados nesta quarta-feira, 13 de maios, às 02h, para uma ocorrência onde um senhor disse que teve seu bar invadido por um indivíduo.

Segundo a vítima, o bandido furtou algumas mercadorias. O proprietário do Bar do Ferrolho, localizado na Orla de Piaçabuçu, chegou a flagrar o criminoso dentro do seu estabelecimento, o que facilitou na identificação, pois o mesmo mora ao lado do bar da vítima.

Policiais militares foram até o local indicado pelo proprietário e flagrou com o criminoso duas menores de idade e as mercadorias furtadas, foram elas:

1 Fardo de Cerveja

3 Cervejas Litrão

11 Cervejas 600ml

1 Pacote de Leite

1 Pen Drive

O autor e a vítima foram conduzidos a DP Piaçabuçu para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM