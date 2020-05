Bárbara Evans recebe alta médica após cirurgia de emergência

Bárbara Evans mostrou toda a sua garra, após ser internada para uma intervenção cirúrgica, de última hora. A modelo, de 28 anos, relatou em seu Instagram, na tarde deste domingo (3), uma complicação no ovário, que foi detectado há algum tempo.



“Cheguei aqui com muito medo, mas com muita fé. Há 5 anos atrás minha ginecologista do RJ, me falou que eu tinha um cisto no ovário, mas ele era tão pequeno que era insignificante, mas que eu teria que sempre acompanhá-lo”, iniciou ela.



A loira destacou como detectou que o problema não era tão simples assim…



“O tempo passou, eu não sentia nada e acabei esquecendo. Há 1 ano, fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior, como minha médica era do RJ, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir”, explicou.



Correndo sérios riscos, a jovem teve que ser operada às pressas.



“Passaram-se 6 meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo. Passei por uma cirurgia de emergência. Eu estava com muito medo, porque tudo pode acontecer numa cirurgia né? E ainda por cima no meio de uma pandemia”, confessou.



Mais tranquila, ela agradeceu o carinho de todos.



“Mas graças a Deus TUDO DEU CERTO e eu já estou de alta, indo para minha casinha. Queria agradecer a todos pelas mensagens de carinho, vocês não tem ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês”, finalizou a famosa.