Barça e Inter de Milão estudam troca entre jogadores para a próxima temporada

O futebol na Europa vai voltando aos poucos, assim como os planos dos clubes para a próxima temporada. Com o Barcelona não poderia ser diferente. Diante do cenário de incertezas, o clube catalão tem pensado em realizar trocas para encorpar seu elenco. Uma delas, envolvendo dois zagueiros, pode acontecer com a Inter de Milão.

Isso porque, os clubes estão estudando trocar Umtiti e Skriniar. Neste caso, se a negociação for confirmada, o Real Madrid perderia seu principal alvo para substituir Sergio Ramos. Os blaugranas estão interessados em Skriniar e podem incluí-lo no pacote por Lautaro Martínez. Nesta hipótese, Umtiti rumaria para a equipe milanesa.

O Barcelona tem interesse em Milan Skriniar, da Inter de Milão, e pode oferecer Samuel Umtiti em uma troca.⁣

?️ Jornal Mundo Deportivo pic.twitter.com/ZbediYycOW — J3Transferências (@J3Trasferencias) May 15, 2020

De acordo com o Lance, o zagueiro eslovaco também está na mira do Real Madrid. O clube estuda um substituto para o Sergio Ramos, mas os planos do Barça podem atrapalhar o seu rival.

Skriniar tem tido grandes atuações pela Inter e não é à toa que é titular absoluto no time. Nessa última temporada, o jogador atuou em 32 partidas, não marcou gols, mas teve presença importante nas assistências. Segundo o site Transfermarkt, o atleta está avaliado em 48 milhões de euros.