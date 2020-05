Barcelona avança por Lautaro Martínez e mira também em colega de Cristiano Ronaldo

O futebol parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não se sabe quando vai voltar. Porém, o Barcelona segue de olho no mercado e focado em reforçar o plantel de Quique Setién para a próxima temporada. Além da ‘novela Neymar’, os catalães parecem dispostos a brigar por dois destaques do futebol italiano.

De acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’, da Espanha, o clube culé deve ir para cima de Miralem Pjanić, da Juventus, e de Lautaro Martínez, da Inter de Milão. O Barça tem visto boas chances de os negócios acabarem bem para os catalães, principalmente pelo sinal positivo dos dois jogadores.

Porém, apesar do “sim” da dupla, o desfecho não deve ser tão simples, especialmente pelo momento financeiro complicado do mercado, devido ao Covid-19, e de algumas exigências dos italianos. Isto é, o Barça espera contar com os dois jogadores, mas sem precisar se desfazer de alguns nomes, como do meia Arthur.

A princípio, no primeiro caso, o Barcelona já teria selado um acordo com o bósnio Pjanić, mas ainda precisaria negociar com a Juve. Os espanhóis, inclusive, teriam o dinheiro para fechar a transação (60 milhões de euros), mas os italianos não abrem mão de contar com o meio-campista brasileiro. A ideia é tentar driblar a situação com o croata Ivan Rakitic.

Do outro lado, o interesse mútuo entre o Barça e o argentino Martínez tem sido o maior diferencial da negociação dos catalães com a Internazionale. A questão agora é apenas financeira, considerando que o time espanhol não tem 111 milhões de euros (cerca de R$ 697,40 mi) para aplicar em apenas um atleta e tenta flexibilizar os números da negociação.