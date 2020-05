Barcelona estuda investida por joia do Leverkusen que vale R$ 628 milhões

Sonhando em rejuvenescer seu elenco – especialmente seu setor de meio de campo -, o Barcelona acompanha com interesse um jovem talento em atividade na Bundesliga: Kai Havertz, meia-atacante do Bayer Leverkusen.

Com seis gols e cinco assistências em 22 jogos disputados – média de 0,5 participação direta para gol por partida -, o jovem de 20 anos é o grande destaque individual da equipe rubro-negra na competição. Apesar da pouca idade, já soma convocações à seleção principal da Alemanha e é, atualmente, o segundo jogador mais valioso em ação no campeonato nacional: de acordo com o Transfermarkt, Havertz vale €81 milhões hoje, atrás somente de Jadon Sancho (Dortmund).

Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

Como destaca o Globoesporte, o Leverkusen tenta blindar a jovem estrela de todas as formas e não aceitará abrir tratativas por menos de €100 milhões (R$ 628 milhões). O Barcelona tenta diminuir o valor pedido pelos alemães e estuda inserir jogadores na negociação, com o lateral-direito Emerson despontando como possível ‘compensação’ para viabilizar a transferência.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.