Barcelona já tem posição firmada sobre o futuro de Griezmann, diz jornal

Especulações em cima do futuro de Antoine Grizemann se acumulam a cada dia. Ele já foi colocado, por exemplo como um alvo do Paris Saint-Germain-FRA e do novo rico Newscastle-ING, sem contar que teria despertado o interesse da Inter de Milão-ITA como um possível nome a entrar no negócio envolvendo a contratação de Lautaro Martínez por parte do Barcelona.

No entanto, segundo o jornal Mundo Deportivo, os catalães já definiram posição sobre o atleta, rejeitando propostas pelo francês e confirmando que ele permanecerá no grupo. Ou seja, o enxergam como inegociável. E isso tem uma justificativa. Muito embora precise de dinheiro para enfrentar a próxima janela de transferências e conseguir os reforços desejados, o clube não quer enfraquecer o seu ataque, considerado um dos mais poderosos da Europa.

Griezmann está com 29 anos. Na atual temporada, que está por recomeçar, disputou 37 jogos e marcou 14 gols.

