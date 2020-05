Barcelona ou Premier League? Coutinho já tem seu destino favorito, aponta jornal

De passe vinculado ao Barcelona e atualmente emprestado ao Bayern de Munique, Coutinho é um dos jogadores que o destino para 2020/21 mais gera curiosidade e especulações. O clube alemão já declarou que não ativará a cláusula de compra opcional estipulada em €120 milhões, valor considerado muito acima do mercado pelos dirigentes bávaros.

De momento, o armador trabalha principalmente com dois cenários: permanecer na Catalunha ou rumar à Premier League, de onde surgem inúmeros interessados em sua contratação. Chelsea, Leicester City, Everton, Newcastle e Tottenham seriam alguns dos clubes atentos ao camisa 10, que aparenta já ter o seu ‘favorito’ em meio a este amplo leque de opções.

FC Bayern Muenchen v SV Werder Bremen – Bundesliga

De acordo com a apuração do jornal ‘El Mundo Deportivo’, o meia brasileiro privilegiará uma transferência ao Chelsea, seu destino preferido dentre as possibilidades que se apresentam. Os Blues já teriam aberto contato com o empresário do atleta, Kia Joorabchian, assim como o Leicester City de Brendan Rodgers. Precisando fazer caixa, o Barcelona está disposto a diminuir a pedida para liberar o jogador, contratado por €160 milhões em janeiro de 2018.

