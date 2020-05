Barcelona, PSG, Juventus e mais: veja os 10 rumores mais quentes sobre transferências no futebol mundial

O futebol parou, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas os clubes seguem trabalhando na tentativa de acelerar negociações para a próxima janela de transferências ‘do meio do ano’ e também para encontrar boas alternativas no mercado. Portanto, os noticiários seguem a todo vapor e de olho no que acontece de mais quente no mundo da bola. Confira abaixo um resumo dos 10 rumores mais quentes!

Juventus recusa proposta do Barcelona por De Ligt

Juventus v Ajax – UEFA Champions League

De acordo com o Daily Mirror, o Barcelona voltou a mirar na contratação do antigo sonho catalão: Matthijs De Ligt. A proposta rejeitada pela Juventus seria de 70 milhões de euros (R$ 436,62, na cotação atual).

Cavani na Inter de Milão?

Paris Saint Germain v AS Saint-Etienne – Ligue 1

Segundo informações do Gazzeta dello Sport, a Internazionale estaria pensando em contratar o experiente Edinson Cavani ou o badalado Timo Werner. A vantagem do uruguaio seria o fato de que ele deve ficar livre no mercado, enquanto o alemão tem multa e o sonho de atuar no Liverpool. O interistas estariam interessados em substituir uma possível saída de Lautaro Martínez.

Os italianos teriam interesse também em Emerson Palmieri, do Chelsea, Nelson Semedo, do Barcelona, e Sandro Tonali, do Brescia, além do empréstimo de Achraf Hakimi, do Real Madrid, e que defende o Borussia Dortmund.

Atlético de Madrid de olho em Kurzawa

Paris Saint-Germain v RSC Anderlecht – UEFA Champions League

Reviravolta? De acordo com informações do Marca, o Atlético de Madrid gostaria de ter Layvin Kurzawa como “sombra” de Renan Lodi. Os Colchoneros estariam trabalhando para dar um chapéu no Arsenal. Vale destacar que o lateral-esquerdo tem contrato apenas até o dia 30 de junho deste ano.

Paris Saint-Germain observa promessa do futebol da Alemanha

Borussia Moenchengladbach v 1. FSV Mainz 05 – Bundesliga

Alternativa! Com provável saída do francês Kurzawa, o PSG tem procurado opções para a lateral esquerda do milionário elenco de Thomas Meunier. Assim, segundo informações do L’Équipe, o clube chegou ao versátil Ridle Baku, de 22 anos, e que atua no Mainz 05. A negociação deve acontecer entre 5 e 8 milhões de euros (R$ 31 e 49 milhões, na cotação atual).

Fim da novela! Mertens deve ficar na Napoli

SSC Napoli v FC Barcelona – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

De acordo com informações do Sky Itália, Dries Mertens deve permanecer na Napoli. O belga de 33 anos estava em sua reta final de contrato e ainda não havia aceitado renovar o vínculo com os italianos, no entanto, após considerável compensação financeira, ele decidiu continuar no San Paolo.

Coutinho de volta à Premier League? Manchester United demonstra interesse

FC Bayern Muenchen Unveils New Signing Philippe Coutinho

Até o momento, Coutinho ainda não sabe se vai ficar no Barcelona ou se vai seguir para o clube, considerando que o Bayern de Munique não deve exercer sua opção de compra. De todo modo, segundo o Daily Star, o brasileiro pode voltar ao país onde se saiu melhor: a Inglaterra. O interessado da vez seria o poderoso Manchester United.

O Gazzeta dello Sport acrescenta que os Red Devils também querem contar com o zagueiro Kalidou Koulibaly, da Napoli. Liverpool e Paris Saint-Germain também teriam interesse no defensor.

Alassane Pléa vai trocar a Bundesliga pela Premier League?

Borussia Moenchengladbach v Borussia Dortmund – Bundesliga

Conforme o Bild, há quatro clubes grandes da Inglaterra interessados no atacante francês Pléa, do Borussia Mönchengladbach, sendo: Manchester United, Tottenham, Arsenal e Leicester. A proposta seria na casa dos 40 milhões de euros (R$ 249,50 milhões, na cotação atual).

Quem fica com Bennacer? Manchester City e PSG disputam meia

Udinese Calcio v AC Milan – Serie A

O Milan deve se esforçar para manter o destaque Ismaël Bennacer. Porém, conforme o Footmercato, o Paris Saint-Germain e o Manchester City também não devem facilitar para os italianos. O meio-campista argelino é um dos atletas mais bem avaliados do atual elenco milanista e deve ser um dos nomes mais sondados das próximas janelas de transferência.

Pastore perto da MLS



Borussia Monchengladbach v AS Roma – UEFA Europa League

Após outra temporada ruim, Javier Pastore parece ter perdido a ‘conexão’ com o futebol europeu. Sem espaço, o argentino de 30 deve migrar para a América do Norte. Segundo o Footmercato, o meia pode pintar no Seattle Sounders, da Major League Soccer.

Milan, Sevilla e Nice se preparam para investir em Rajkovic

Lille v Reims

Revelação da Ligue 1 na temporada, o goleiro Predrag Rajkovic, do Reims, deve encontrar uma nova casa na próxima janela de transferências. O sérvio, de acordo com o Tuttosport, faz parte dos planos de Nice, Sevilla e Milan, e deve mudar de ares. A negociação giraria em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões, na cotação atual).