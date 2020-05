Barcelona: saiba como é o protocolo para a retomada do futebol do clube

Mesmo em meio à paralisação do futebol mundial, causada pela pandemia de coronavírus, o time do Barcelona adotou uma medida em prol do retorno das atividades da equipe catalã. Os serviços médicos chegarão na próxima terça-feira (5) e serão responsáveis pela desinfecção das instalações, além de fornecer todo o equipamento necessário para o time treinar.

Depois de receber a aprovação do governo espanhol, o Barça está se preparando para a chegada da nova rotina.

A adaptação para os novos horários também ocorrerá na próxima terça-feira. Haverá, ainda, a disponibilização de uma lista de todo o material que o clube de Barcelona precisa adquirir para proteger os funcionários e trabalhadores.

O clube catalão colocará posteres informativos para que os jogadores estejam cientes em como agir e se comportar para evitar o contágio.

A partir de quarta-feira, os jogadores serão submetidos a testes e terão entrevistas pessoais para falar sobre o confinamento.

Conforme outros clubes já argumentaram, o retorno ao treinamento ainda levará tempo, mas há especulação de retorno a partir 11 de maio.