Barganha! Barcelona diminui pedida e acirra ‘disputa’ por jogador de seu elenco

Precisando fazer caixa para viabilizar contratações importantes na próxima janela de verão, o Barcelona está disposto a baixar consideravelmente a pedida por um atleta de seu elenco, visto como ‘negociável’ pela comissão técnica e diretoria do clube: Samuel Umtiti, zagueiro de 26 anos que está em sua quarta temporada como jogador blaugrana.

De acordo com o jornal britânico ‘Mirror’, o gigante da Catalunha definiu 25 milhões de libras (R$ 170,7 milhões) como nova pedida para liberar o defensor, metade do valor pretendido originalmente pelo clube em uma possível transferência.

Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

Como destaca o UOL Esportes, a drástica redução na pedida teria animado alguns grandes clubes do Velho Continente, interessados em contar com Umtiti para 2020/21. Arsenal, Chelsea e Manchester United já teriam feito sondagens junto ao Barcelona pelo atleta, com a Inter de Milão também despontando como destino possível.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.