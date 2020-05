Barreiras sanitárias de Penedo divulga estatísticas preventivas

A cidade de Penedo foi uma das primeiras cidades alagoanas a adotar esta forma de medida preventiva contra a COVID-19.

Três pontos foram instalados em Penedo desde o final de março deste ano: Uma no posto rodoviário do SESI (AL102); Outro no Porto das Balsas; e outra barreira na AL-101 Sul, na entrada do povoado Capela.

A intenção é que seja bloqueado o acesso a pessoas de fora, que não tenha motivo relevante para adentrar em Penedo, além de também identificar pessoas com possíveis sintomas do novo coronavírus. Funcionários da Prefeitura de Penedo, com apoio da Polícia Militar, trabalham todos os dias, 24h, tudo para garantir a segurança de todos contra este poderoso vírus.

A Prefeitura de Penedo divulgou estatísticas de 30 dias da atuação dessas barreiras no município, veja:



Sabemos que ninguém queria tomar essas medidas, principalmente a cidade de Penedo onde muitos dependem do turismo para conseguir renda, porém nós temos consciência que esse trabalho é fundamental para que Penedo possa não ser tão afetada com casos que se alastram em todo o mundo.

OFENSAS AOS COLABORADORES DAS BARREIRAS

Pessoas que trabalham nessas barreiras sanitárias vêm relatando ofensas e até ameaças vindas de indivíduos que não aceitam o bloqueio do acesso à Penedo. Lembramos que além destes trabalhadores estarem ali para proteger a população penedense, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime. A pena é a detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Da Redação