O brilhante trabalho realizado pelos profissionais das Barreiras Sanitárias de Penedo está rendendo frutos.

Nesta quarta-feira, 27 de maio, foi constatado um record de abordagens de pessoas para aferição de temperatura. Este trabalho é crucial para tentar identificar um provável contaminado pelo novo coronavírus (COVID-19).

Desde o dia 26 de março, dia em que foram instaladas as barreiras nos acessos de Penedo, foi a primeira vez que as equipes registraram o número 4.338 pessoas abordadas com aferição de temperatura.

Técnicos da Saúde, Colaboradores da Prefeitura de Penedo, Agentes da SMTT, Guarda Patrimonial, além de policiais da Polícia Militar de Alagoas e Seguranças de empresa privada se integram na equipe para amenizar os casos confirmados no município ribeirinho.

Esse trabalho é fundamental para Penedo se destacar em um número baixo de casos confirmados da COVID-19, em relação a outros municípios alagoanos até com menos habitantes que a cidade penedense.

São três pontos de fiscalização: No Posto Rodoviário do SESI, No Porto das Balsas, e na entrada do Povoado Capela.

De parabéns todos esses guerreiros que arriscam suas vidas para garantir o bem da população.

Da Redação