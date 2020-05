Bayern de Munique deve pedir prorrogação de contrato de Coutinho ao Barcelona

O Bayern de Munique não vai desembolsar 120 milhões de euros (cerca de R$ 747 milhões) pelo meia Philippe Coutinho. Porém, os Bávaros não pretendem perder o brasileiro antes do final da Champions League (e da temporada) e devem solicitar ao Barcelona uma ampliação do contrato do camisa 10.

De acordo com informações do UOL Esporte, o meia-atacante tem vínculo com os alemães até o fim de junho e, caso não renove o contrato, não vai terminar o calendário de 2019/2020 com o Bayern. A ‘prorrogação curta’ do tempo de empréstimo tem sido uma prática comum no Velho Continente.

Schalke 04 v Bayern Munchen – German DFB Pokal

Vale pontuar que o martelo ainda não foi batido quanto ao retorno da Champions League, mas que as equipes têm expectativa de que o maior torneio de clubes do mundo acabe em agosto. A Bundesliga voltou neste final de semana, com vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 em cima do FC Union Berlin. Lesionado, Coutinho não estava em campo.

Porém, antes de pedir a ampliação do empréstimo, os Bávaros querem confirmar a vaga nas quartas de final da Champions. No primeiro confronto, os alemães venceram o Chelsea por 3 a 0, na Inglaterra, e agora podem perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação.

Até o momento, Philippe Coutinho disputou 32 partidas e marcou 9 gols com o manto alemão na temporada. O bom desempenho, no entanto, não deve fazer com que o clube pague o valor pedido pelo Barça. O brasileiro de 27 anos se recupera de lesão e deve retornar aos treinos em cerca de quinze dias.

