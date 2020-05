Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

A rodada 27 da Bundesliga reserva um encontro bastante aguardado, mas não por sua história, rivalidade ou importância para a tabela de classificação… Então, o que torna este Bayern e Eintracht especial? Bem, a equipe de Frankfurt impôs a pior derrota da equipe bávara na temporada, batendo o atual heptacampeão por 5 a 1 no primeiro turno. Este resultado acabou culminando na demissão de Niko Kovač, então treinador do gigante vermelho. Será que teremos vingança ou as Águias farão a dobradinha? Saiba tudo sobre o duelo através do nosso pré-jogo:

Ficha técnica e onde assistir

Eintracht Frankfurt v FC Bayern Muenchen – Bundesliga

Motivo: 27ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 23 de maio de 2020

Hora: 13h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Árbitro: A definir

Onde assistir: ESPN Brasil

Prováveis escalações

Bayern de Munique

1. FC Union Berlin v FC Bayern Muenchen – Bundesliga

Provável escalação: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago, Müller, Gnabry, Coman (Goretzka); Lewandowski.

Informações adicionais: Hansi-Flick não deve promover grandes alterações em sua equipe titular que bateu o Union Berlin por 2 a 0 na última rodada. Coman pode voltar ao time, já que Goretzka teve atuação apagada. Coutinho e Süle seguem em recuperação física.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt v RB Salzburg – UEFA Europa League Round of 32: First Leg

Provável escalação: Trapp; Touré (Chandler), Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Ilsanker, Sow, Rode (Kamada), Kostic; André Silva (Gacinovic), Dost.

Informações adicionais: Adi Hütter não ficou nada satisfeito com o desempenho de seus comandados na rodada 26, quando foram derrotados por 3 a 1 pelo Mönchengladbach. Podemos ter mudanças importantes na equipe titular.

Classificação e últimos resultados

FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-BAYERN-MUNICH

O gigante da Baviera não teve uma grande exibição, mas jogou o suficiente para vencer o Union Berlin por 2 a 0 e garantir a distância de quatro pontos em relação ao segundo colocado, Borussia Dortmund, ao final da rodada 26. Esta pode ser uma rodada interessante para o Bayern, já que o arquirrival aurinegro terá duelo difícil contra o sexto colocado, Wolfsburg.

O Eintracht Frankfurt, apesar da goleada imposta ao Bayern no primeiro turno, não faz uma boa Bundesliga. Com apenas 28 pontos somados, é o décimo terceiro colocado e praticamente já deu adeus à disputa por vagas europeias para a próxima temporada. Como falamos anteriormente, seu retorno ao torneio foi com derrota para o terceiro colocado, Borussia Mönchengladbach.