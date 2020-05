Bayern de Munique x Fortuna Düsseldorf

Informações adicionais: O meia Thiago, após perder duas partidas por motivo de lesão, deve voltar a ficar à disposição de Hans-Dieter Flick, mas dificilmente começará a partida entre os titulares. O zagueiro Süle segue aprimorando a parte física, enquanto Coutinho e Tolisso estão lesionados.

Informações adicionais: O treinador Uwe Rösler chega para esta dificílima partida com seu elenco quase completo à disposição. A única baixa da equipe de Düsseldorf é o goleiro Zack Steffen, com uma contusão ligamentar no joelho.