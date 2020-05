Bayern deve abrir o cofre para confirmar contratação de meia-atacante do City

A informação é esta: o Bayern de Munique tem um acordo com Leroy Sané par a temporada 2020/2021 do futebol europeu. Agora, falta acertar como se dará a transferência junto ao Manchester City, clube com o qual o meia-atacante tem contrato até a metade do ano que vem.

Sané, por conta de uma lesão no joelho, não entrou em campo um minuto sequer na atual edição da Premier League, cujo destino está indefinido por conta da pandemia de coronavírus. Mesmo assim, segundo o 90min inglês, desde julho do ano passado o atleta estava aberto para se defender a principal equipe do futebol alemão. E, ao que tudo indica, os ingleses não irão impor dificuldades desde que se chegue a um valor aceitável para romper o vínculo.

Segundo o Sport Bild, Sané e Bayern assinarão por cinco temporadas, e o clube bávaro teria feito uma oferta 40 milhões de euros ao City. Este valor é inferior ao que a equipe pagou em 2016 para contratar o profissional. A proposta inicial, assim, pode subir para próximo dos 60 milhões de euros, números que fatalmente serão aceitos. O meia-atacante é, sim, o principal nome em vista dos alemães para a próxima temporada, e tudo indica que haverá sucesso nas tratativas.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.