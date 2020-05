Bem cotado no Santos, Soteldo ainda tem marca a quebrar com a camisa do Peixe

O meia-campista Yeferson Soteldo é o queridinho da torcida do Santos e está cada vez mais em alta no mercado, com especulações frequentes e o sonho de jogar no Manchester United.

O site Gazeta Esportivo relata que o camisa 10 do time prevê sua saída no fim deste ano, porém antes precisa quebrar uma espécie de “tabu” e superar um desafio na Vila Belmiro quando o futebol retornar.

O venezuelano tem 12 gols pelo Santos e nenhum gol em clássico. Mesmo não marcando, o seu desempenho nas partidas contra os rivais acaba sendo abaixo da média.

Corinthians v Santos – Brasileirao Series A 2019

Soteldo enfrentou o Corinthians quatro vezes, São Paulo três e Palmeiras duas. A sua melhor atuação ocorreu no segundo tempo da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro de 2019, quando deu a assistência para o gol de Eduardo Sasha.

Englobando todos os jogos, o meia teve destaque pelo excelente desempenho na goleada de 4 a 0 contra Flamengo, no final do Brasileirão do ano passado, na Vila Belmiro. Soteldo infernizou a defesa carioca e deu duas assistências. Não à toa, tem a Europa de olho nele.

