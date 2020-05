Bernard revela desejo ousado para provável retorno ao Atlético-MG

Cem jogos, 22 gols e três títulos (Estadual 2012/2013 e Libertadores 2013). Foi depois de construir esta trajetória que Bernard deixou o Atlético-MG. E lá se vão sete temporadas desde a despedida. Porém, se engana quem acha que o atacante quer terminar a carreira na Europa. Seu desejo, sim, é retornar para o clube mineiro.

Atual jogador do Everton, da Inglaterra – também passou pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia -, ele está com 27 anos e com fome de títulos. Em recente live na TV do Galo, o atleta revelou seus planos para o futuro. “Eu tenho vontade de voltar, sim. É minha prioridade. Tenho como objetivo isso. Quando a gente fala isso, a maioria das pessoas fala: ‘Vai voltar quando tiver velho, não vai render mais nada, aí a gente não quer’. Eu tenho em mente que quero voltar pro Atlético pra obter frutos. Não quero voltar em um momento que não vou conseguir mais dar aquilo que sempre dei. Correr, me dedicar, fazer gols, dar alegria”, resumiu.

Quero voltar, mas não quero voltar no final da minha carreira, não podendo ajudar o Atlético a conquistar os objetivos.

Bernard, atacante

Bernard, que fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, sendo a alternativa ao lesionado Neymar na trágica derrota (7 a 1) para a Alemanha, diz ter uma “eterna gratidão” para com a torcida do Atlético-MG. Por isso, a ideia é retribuir ainda mais o carinho que sempre teve das arquibancadas. Seu atual contrato vai até o final de junho de 2022.

