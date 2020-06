BNDES Crédito para Pequenas Empresas – Notícias Concursos

Para solicitar o financiamento, o empreendedor deve buscar um agente financeiro credenciado do BNDES que pode ser tanto um banco quanto uma agência de fomento.

BNDES crédito para pequenas empresas, surgiu com o intuito de ajudar os empreendedores a enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia do Coronavírus.

É o empréstimo para micro, pequenas e médias empresas e para empresários individuais.

Eles resolveram expandir a oferta do capital de giro para negócios ou grupos econômicos com faturamento anual de até R$ 300 milhões até 30/09/2020, com limite de financiamento de até R$ 70 milhões por ano.

Principais dificuldades enfrentadas pelos Empreendedores na crise

As empresas passam por um momento delicado, algumas está falindo devido a falta de matéria prima, outras empresas menores devido a falta de clientes, não estão conseguindo vendas.

Enfim, cada tipo de empreendimento está tendo suas fases.

Mas independente de qualquer coisa a situação é delicada e exige:

Inovação

Atualização do produto

Reorganização do negócio

Porém temos que destacar alguns problemas mais frequentes:

Gestão dos funcionários

Muitas empresas estão sem ter como pagar todos os funcionários, pois não estão tendo lucro e com tantas contas a pagar, ficam sem saber o que fazer.

Alguns projetos do governo visam ajudar esses empreendedores, e garantir o emprego dos colaboradores, mas devido a tantas as exigências, algumas empresas não estão conseguindo esses benefícios.

Você Pode Gostar Também:

E estão precisando optar por outras alternativas, alguns estão dando férias coletivas, descontando banco de horas, e até mesmo reduzindo o horário de trabalho

Organização das contas

Empreendedores estão preocupados com o acumulo de contas, e sem orçamento buscam alternativas para resolver essa situação.

Como mencionamos a situação pede inovação. É hora de refazer seu plano de negócio e pensar no que pode ser mudado para reerguer seu negócio.

Muitas empresas estão investindo nas vendas on line, delivery, e reformulando seus produtos e serviços.

Mas se a situação estiver mesmo muito complicada, é aconselhável buscar ajuda de um profissional, uma consultoria, para te dar acessoria.

Aluguel do Imóvel

Um ponto muito delicado também é o valor do aluguel do imóvel.

Vale a pena a tentativa de conversar com o dono do imóvel e negociar o valor por um período.

Pois, a renegociação nesse momento além de ser bom para você, também será para o locador, que não terá o encerramento do contrato por falta de pagamento.

Importante reforçar que toda negociação, necessita de bom senso de ambos os lados. Pois estamos falando de acordos contratuais que devem ser cumpridos, mas que devido as situações podem sim ser negociados.

Mas em geral os proprietários têm demonstrado boa vontade em negociar, e estão levando a crise em consideração.

Sua empresa já tentou algum tipo de financiamento e não conseguiu? Conte-nos sua experiência.