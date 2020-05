Boa notícia! Corinthians deve contar com retorno de dupla ‘decisiva’ na volta do futebol

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Tiago Nunes vê jogadores se recuperarem de lesões e opções aumentarem no elenco do Corinthians. O retorno dos atletas pode ser fundamental em eventual retomada do futebol, especialmente pelo pessímo momento em que o Alvinegro Paulista passava.

De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o esporte ainda não tem data para voltar, mas o retorno de Danilo Avelar e Ramiro permite que o treinador possa esboçar uma nova maneira da equipe se portar em campo. Os dois atletas seguem em monitoramento e realizando atividades em suas resistências.

Corinthians v Atletico MG – Brasileirao Series A 2019

Vale destacar que os dois jogadores já estavam em processo de transição para os gramados antes da chegada do Covid-19 ao Brasil, com o lateral se recuperando de uma pubalgia, e o meio-campista de uma lesão no ligamento do joelho direito. A expectativa é para que ambos retornem junto ao grupo principal e com boas condições físicas.

Em si, o retorno da dupla possibilita que Tiago Nunes monte o Corinthians mais próximo daquilo que imagina e que tem como característica, com Avelar dando mais qualidade na saída de bola e Ramiro abrindo mais opções no setor ofensivo. Ambos agradam o comandante e devem ser testados ao longo da temporada.