Bolsonaro lança concurso público federal com 309 vagas e até R$6 mil

– a majoração de benefícios ou auxílios;

– a criação de despesas obrigatórias.

De acordo com a Agência Senado, entre as medidas aditivas do programa de enfrentamento à pandemia está a vedação ao aumento da folha de pagamento da União, estados e municípios. Dessa forma, os entes da federação ficam proibidos de reajustar os salários dos servidores, reestruturar a carreira, contratar pessoal (exceto para repor vagas abertas) e conceder progressões a funcionários públicos por um ano e meio.

De acordo com o posicionamento do Governo Federal e entendimento do Senado Federal, embora seja imperioso o congelamento dos reajustes dos salários dos servidores públicos, não há como afirmar até onde os concursos públicos de âmbito federal, estadual e municipais serão afetados, até porque o entendimento firmado entre o Senado e o Governo, destaca a reposição de vagas abertas como exceção.

Outra alteração que permite esse entendimento é de que o novo texto deixa claro que não haverá prejuízo para o tempo de serviço de efetivo exercício, aposentadoria e demais situações que podem gerar vacância, possibilitando novas contratações.

O concurso DEPEN

Foi publicado na madrugada de terça-feira, 05 de maio, o novo edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Concurso DEPEN 2020). De acordo com o documento, são 309 vagas para os cargos de Agente Federal de Execução Penal (médio – 294 vagas) e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal (superior – 15 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de maio e 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20). A taxa de inscrição vai custar:

a) Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Cargos/áreas 1 a 7 : R$ 130,00;

: R$ 130,00; b) Agente Federal de Execução Penal – Cargo 8: R$ 120,00.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos/áreas de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da manhã.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Agente Federal de Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da tarde.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes no edital.

Para o cargo de Especialista

40 questões de Conhecimentos Básicos

50 questões de Conhecimentos Específicos

30 questões de conhecimentos Complementares

Para Agente Penal

30 questões de Conhecimentos Básicos

50 questões de Conhecimentos Específicos

40 questões de conhecimentos Complementares

Informações do concurso