Borussia Dortmund x Bayern de Munique | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Que rufem os tambores: está chegando a hora da partida mais aguardada do returno da Bundesliga 2019/20! Principais potências do futebol alemão atual, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, vice-líder e primeiro colocado respectivamente, duelam pela rodada 28 das 34 programadas no calendário. Uma vitória do time aurinegro deixa o campeonato muito em aberto, enquanto um triunfo vermelho praticamente assegura a oitava taça consecutiva aos bávaros. Quem levará a melhor? Para amenizar a ansiedade, confira nosso recheado pré-jogo, com todos os detalhes do clássico:

Ficha técnica e onde assistir:

FC Bayern Muenchen v Borussia Dortmund – Bundesliga

Ficha técnica: Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Motivo: 28ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 26 de maio de 2020

Hora: 13h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Árbitro: A definir

Onde assistir: Fox Sports

Prováveis escalações

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund – Bundesliga

Provável equipe: Bürki; Piszczek, Balerdi (Hümmels), Akanji; Raphael Guerreiro, Delaney, Dahoud, Hakimi; Thorgan Hazard, Brandt (Sancho) e Haaland.

Informações adicionais: O treinador Lucien Favre tem um grande problema em mãos para gerenciar até a próxima terça, dia da partida. Isso porque o grande nome de seu sistema defensivo, Mats Hümmels, foi substituído por problemas físicos durante o duelo contra o Wolsburg, e pode não ter condições de jogo diante de seu ex-clube. O argentino Balerdi, de 21 anos, pode ganhar a vaga.

Bayern de Munique

FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

Provável equipe: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng (Hernández), Davies; Kimmich, Thiago (Goretzka), Müller; Coman, Gnabry, Lewandowski.

Informações adicionais: Poupado da partida contra o Eintracht Frankfurt, o meia Thiago deve retornar ao time titular, assim como Gnabry, que começou a partida no banco de reservas e entrou no decorrer da segunda etapa. Coutinho e Süle seguem fora de combate, por motivo de lesão.

Classificação e últimos resultados

FC Bayern Muenchen v Borussia Dortmund – Bundesliga

Desde a retomada da Bundesliga, o Borussia Dortmund ainda não sofreu gols: duas vitórias em dois jogos – Schalke 04 e Wolfsburg, rivais relevantes -, com seis gols anotados e nenhum contra. Ocupa a vice-liderança da competição com 57 pontos, quatro de vantagem em relação ao terceiro colocado, Bayer Leverkusen. O RB Leipzig ainda joga pela rodada 27 neste domingo (24), podendo alcançar os 54 pontos e ultrapassar a equipe de Leverkusen.

Para azar do Dortmund, seu arquirrival Bayern de Munique também voltou com tudo à competição: sete gols anotados e dois sofridos, com 100% de aproveitamento obtido diante de Union Berlin e Eintracht Frankfurt. Os bávaros estão no topo da tabela com 61 pontos somados e têm em Robert Lewandowski o seu grande pilar, artilheiro da competição com incríveis 27 gols.