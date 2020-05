Botafogo retoma otimismo para fechar com investidor mesmo em meio à pandemia

Tão logo a pandemia de coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, os dirigentes do Botafogo se mostraram frustrados, entendendo que as negociações para transformar o clube em empresa poderiam ser severamente afetadas. Isso, em um primeiro momento, realmente ocorreu. Mas, agora, o panorama mudou.

Conforme informação obtida pelo Uol Esporte, a busca por investidores segue acelerada, por meio de um comitê criado para gerenciar o assunto e comandar reuniões por videoconferência. Aliás, vem dos Estados Unidos o nome que mais transmite confiança, muito embora o mesmo seja mantido em sigilo para não atrapalhar as tratativas.

Muitos empresários seguem com poder de investimento, e a desvalorização do real é um incentivo a mais para quem vem de fora aportar dinheiro no país. Ou seja, o otimismo no Alvinegro foi retomado. Em conversas, surgiram até novos interessados, mesmo que já existissem nomes apalavrados. A ideia é obter, logo de cara, R$ 300 milhões para que o clube possa pagar suas dívidas de curto e médio prazo e, assim, passar a tocar o seu futebol de uma maneira mais profissional, realmente como uma empresa.

