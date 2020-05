Brad Pitt assina petição para proteger indígenas do coronavírus

Vários artistas fizeram questão de assinar um manifesto criado pelo renomado fotógrafo Sebastião Salgado, para que os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo intervenham e evitem um extermínio indígena, por conta da pandemia do novo coronavírus.



A progressão da Covid-19 nas regiões ocupadas pelos índios, principalmente na Amazônia, tem chamado a atenção de diversas entidades e do Ministério Público Federal.



Além de grandes nomes nacionais, como Chico Buarque e até Gisele Bundchen, artistas internacionais estão participando de tal movimento.



Richard Gere, Brad Pitt, Meryl Streep, Paul McCartney, Glenn Close e Madonna já assinaram tal importante petição, que, aliás, deve ser disponibilizada online, por meio do site Avaaz, para novas adesões.



“A situação é muito grave. Se o coronavírus chegar às comunidades indígenas, será um genocídio, porque elas não têm os mesmos anticorpos que possuímos para as doenças europeias, de brancos. A responsabilidade do Brasil será muito grande se isso ocorrer, e o país será levado às cortes internacionais por não ter tomado posição em relação a populações em perigo, julgado e condenado”, afirmou Sebastião Salgado, sobre o assunto, segundo o site da Época Negócios.



“Fernando Meirelles produziu um curto vídeo, com cerca de 20 fotografias de índios, para ser usado nas redes sociais. Gisele Bündchen vai ajudar também a divulgar entre seus seguidores. Vamos lançar em vários países. Tenho grande esperança de que isso possa viralizar e que leve a uma real e séria preocupação nacional”, complementou ele.







Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



