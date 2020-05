Brasil chega a 96.559 casos e 6.750 mortes de coronavírus; são 421 mortes nas últimas 24h

O Ministério da Saúde divulgou na tarde deste sábado, 02 de maio, a informação de que o Brasil tem 96.559 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 6.750 mortes. Até o último levantamento feito, na data de ontem (01), 38.039 pessoas já haviam se curado.

Segundo informações da pasta, São Paulo tem o maior número de notificações da pandemia, com 31.174 casos e 2.586 mortes.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

6.750 mortes confirmadas no país

96.559 casos confirmados

São Paulo é maior em número de casos e mortes: 31.174 e 2.586, respectivamente

O Rio de Janeiro, após São Paulo, é o segundo com maior número de ocorrências. São 10.546 casos e 971 mortes

Na sexta, ontem, 30 de abril, foram 6.329 mortes e 91.589 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Segundo com o Ministério da Saúde, todos os estados brasileiros já tem casos e mortes por coronavírus.

Do total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

Segundo o secretário, a pasta vai começar a divulgar o dado de curados e negou que houvesse uma intenção de esconder a informação para dimensionar a doença mais grave do que ela é.

“Até se criou uma narrativa um tanto estranha, tenho percebido nas redes sociais, de que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que é realmente. Não é nada disso,” afirmou Gabbardo.

Ministério da Saúde: Grupos de risco

Segundo o Ministério da Saúde, pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

