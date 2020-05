Brasil tem nove estádios candidatos a sediar futuras decisões de Libertadores e Sul-Americana; saiba quais

No fim da tarde desta quinta-feira (14), a Conmebol divulgou a relação de estádios candidatos a sediar as decisões de Libertadores e Copa Sul-Americana dos próximos três anos, entre 2021 e 2023. O Brasil conta com nove estádios postulantes, com quatro regiões do país devidamente representadas: Arena da Baixada, Arena Corinthians, Arena Fonte Nova, Arena Pernambuco, Beira-Rio, Castelão (CE), Mané Garrincha, Maracanã e Morumbi.

Como destaca o Globoesporte, Morumbi, Arena Corinthians, Arena da Baixada e Beira-Rio são os estádios brasileiros que se candidataram para todas as próximas decisões da Libertadores neste período citado. O Maracanã, que já está definido como casa da final de 2020, pleiteia para ser a sede das decisões de 2022 e 2023. Mané Garrincha, Castelão, Arena Fonte Nova e Arena Pernambuco se candidataram apenas para receber as finalíssimas da Copa Sul-Americana.

Confira, a seguir, todos os estádios brasileiros que se candidataram para sediar as decisões:

2021

Libertadores: Arena da Baixada, Beira-Rio, Arena Corinthians, Morumbi;

Sul-Americana: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova;

2022

Libertadores: Arena da Baixada, Beira-Rio, Maracanã, Arena Corinthians, Morumbi;

Sul-Americana: Mané Garrincha,

Arena da Baixada

, Castelão

, Beira-Rio,

Arena Pernambuco,

Maracanã

e Fonte Nova;

2023

Libertadores: Arena da Baixada, Beira-Rio, Maracanã, Arena Corinthians, Morumbi;

Sul-Americana: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova;

