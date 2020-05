Brechó Virtual a nova tendência

Brechó virtual é uma das últimas tendências em moda.

Sabe aquelas roupas que você não usa e que estão em perfeito estado, esquecidas no canto do guarda-roupa? Provavelmente, suas amigas e familiares também tenham.

E que tal se juntar a elas e começar a empreender?

Em tempos de crise muitos brechós físicos vieram também para o mundo online.

Devido o isolamento social, muitos empresários tiveram que adaptar suas lojas para a versão digital, muitos com entrega delivery, por exemplo.

Como montar seu brechó

O comércio eletrônico (e-commerce) nos dias de hoje está sendo a melhor saída, devido ao distanciamento social.

Comece planejando seu negócio e pensando em tudo que você deseja oferecer em sua loja virtual, roupas, bijuterias, sapatos, acessórios.

Pense no nome que vai utilizar, o ideal é um nome que as pessoas gravem com facilidade e voltem a te procurar.

Invista na imagem, tanto da sua marca, quanto dos seus produtos. As peças à venda precisam estar bem aparentes e com uma boa resolução de imagem.

Desenvolva legendas criativas e que especifiquem bem o produto, tamanho, preço, se acompanha algo. E caso tenha algum acessório somente ornando a peça, deixe claro que não acompanha o “tal” acessório.

Como divulgar seu brechó virtual

As redes sociais são um ótimo espaço para divulgar seus produtos.

O Instagram é uma ótima investida, pois é especializado em fotos e imagens.

Caso você tenha muitas peças e acha que vale a pena, você pode investir em um site também.

Mantenha as peças bem conservadas

Um fato muito importante e que requer atenção, é manter as roupas e todos os outros produtos que estão a venda em perfeito estado e exatamente como estão nas fotos.

Seja sempre sincero, nunca tente vender uma roupa manchada ou danificada.

Armazene elas em sacos plásticos e bem higienizadas, em locais secos e arejados.

Formas de pagamento e entrega

Deixe bem claro aos clientes as suas formas de pagamento, caso for trabalhar com reservas de peças, o ideal é pedir um sinal do cliente para garantir a reserva.

Assim você tem a garantia que a pessoa vai comprar, e o cliente de que realmente receberá a peça.

Opte sempre por vender através de sistemas de pagamento on line, como Pay-Payl e Pag Seguros. Para sua segurança e segurança do cliente.

No ato da venda já calcule o frete e informe corretamente o valor e os dias para entrega.

Confirme o endereço correto do cliente e solicite sempre o código de rastreamento aos correios para enviar ao cliente, para que ele possa acompanhar o seu pedido.