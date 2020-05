BRF oferece 547 VAGAS DE EMPREGO para nível fundamental

Grande oportunidade. A BRF S.A, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, faz saber aos interessados a abertura de 547 vagas de emprego temporárias para o cargo de Operador de Produção.

De acordo com o comunicado, as oportunidades são para profissionais com ensino fundamental incompleto.

Atualmente, a BRF conta com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Os produtos são comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes.

Simultaneamente, mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países: Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e Turquia.

Vagas de emprego BRF 2020: Salários e Benefícios

Os salários do cargo de operador, de acordo com o comunicado de vagas de emprego da BRF 2020, chegam a R$1.152,43. Além disso, os profissionais contarão com:

Vale transporte;

Refeição no local;

Vale alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Dr BRF;

Auxílio creche; e

Convênio farmácia.

Segundo o comunicado de vaga, os profissionais do cargo vão atuar na linha de produção operacional com corte, desossa de suínos, bovinos e aves, higienização dos locais, embalagens, separação, qualidade e transporte. Quem for selecionado vai atuar em Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site oficial da Randstad Brasil, plataforma de Recursos Humanos.

BRF

Em 2016, a empresa comercializou mais de 4 milhões de toneladas de alimentos e realizou mais de 600 mil entregas mensais. Em todo o mundo, a companhia atende mais de 240 mil clientes e alimenta milhares de famílias. Mais de 13 mil produtores integrados trabalham diariamente no campo para fornecer a base dos alimentos produzidos pela companhia: aves e suínos.

Vale lembrar que a BRF é fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, duas das principais empresas de alimentos do Brasil. A operação foi anunciada em 2009 e concluída em 13 de julho de 2013 após aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Concluído o processo, Sadia e Perdigão encerraram as atividades como empresas e tornaram-se marcas do portfólio da BRF.”