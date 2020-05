Briga? Título do Timão? Cabelo verde? SporTV transmite final paulista de 1999

Após ser eliminado nas quartas-de-final da Libertadores da América de 1999, menos de 40 dias após a partida, Corinthians e Palmeiras voltaram a se enfrentar no Morumbi. Dessa vez, o jogo foi válido pela finalíssima do Paulistão.

Para relembrar os momentos icônicos deste encontro, a SporTV 3 exibirá a reprise neste sábado, a partir das 15h, para todo o Brasil. Será uma nova chance para acompanhar Edílson e companhia conquistando mais uma taça para o alvinegro paulista.

Corinthians 2×2 Palmeiras – O jogo

Nas finais do Paulistão, o Corinthians já tinha vencido o Palmeiras por 3×0, no primeiro confronto. Assim, poderia perder até por dois gols de diferença que ficaria com o título. No coração corinthiano, ainda estava a mágoa por ter perdido as quartas da Libertadores. O Palmeiras, por outro lado, ainda comemorava a vitória sobre o rival. Dessa maneira, o clássico começou temperado.

Marcelinho abriu o placar para o lado preto e branco aos 34 minutos do primeiro tempo. Em apenas 5 minutos, Evair fez dois e, aos 39, estava 2×1 para os palmeirenses. No segundo tempo, aos 28, Edílson empatou, praticamente dando o título para o Corinthians, já que seria complicado para o time palestrino fazer mais 3 gols em cima do rival.

Com isso, trazendo todo o nervosismo do pré-jogo, aos 32 do segundo tempo, Edílson começou uma série de embaixadinhas na lateral do campo. Os jogadores do Palmeiras não gostaram nada e o tempo fechou. Uma briga generalizada começou no Morumbi, se tornando uma das cenas mais lamentáveis da história do futebol brasileiro.

No fim, o Corinthians saiu com o título. Os palmeirenses não perdoaram nas declarações, repetindo que o time poderia ficar com o ‘paulistinha’ que eles tinham a Libertadores.

