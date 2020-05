Bruno Guimarães aponta fator que pode estar afetando adaptação de Tiago Nunes no Corinthians

Campeões da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. A parceria de Bruno Guimarães com Tiago Nunes no Athletico-PR inegavelmente foi histórica. Até que cada um tomou seu caminho na carreira. Enquanto o meia rumou para o Lyon (com início avassalador até a pausa), o técnico assumiu o Corinthians.

No entanto, apesar do currículo expressivo em tão pouco tempo na área técnica, Nunes vem sofrendo grande pressão no Timão. Eliminado na fase prévia da Copa Libertadores, até mesmo no Paulistão a situação era periclitante. Imbróglios públicos com o presidente Andrés Sanchez também não ajudaram neste percurso. No entanto, o motivo das dificuldades de seu ex-técnico, para Bruno Guimarães, é outro. É dentro de campo, como explicou em entrevista à ESPN:

“Acredito que ele esteja tendo essas dificuldades no Corinthians porque era um time que não fazia questão nenhuma de jogar. Nos últimos anos, só jogava no contra-ataque e o Tiago é um treinador que gosta de propor o jogo. Isso leva tempo, não é de uma hora para a outra que as coisas vão acontecer. É normal passar por altos e baixos“, opinou.

FBL-LIBRTADORES-GUARANI-CORINTHIANS

Além dos resultados dentro das quatro linhas não estarem acontecendo, o rigor de algumas regras estipuladas por Tiago Nunes também causaram polêmica nos corredores corinthianos. A conferir até quando vai durar esta relação, que já parece desgastada em poucos meses.