Bundesliga: 4 coisas para se ficar de olho na volta do futebol

Dentre as cinco principais ligas do futebol europeu, Itália e Espanha seguem sem nenhuma previsão da retomada da bola rolando, enquanto a França determinou o encerramento da competição fora das quatro linhas, com o Paris Saint-Germain sendo ‘coroado’ campeão. Na contramão das três nações, está a Alemanha: país-modelo na contenção e no combate ao coronavírus, conseguiu neutralizar o cenário de crise e autorizou o retorno dos campeonatos domésticos para meados de maio.

Sim, o futebol está voltando na Alemanha e nós, fãs de futebol, temos muitas coisas para observar nestas primeiras semanas de retomada no país. Vamos a elas?

Protocolos de higiene e segurança

FBL-GER-BUNDESLIGA-SCHALKE-TRAINING-HEALTH-VIRUS

Modelo enquanto nação, a Alemanha vem adotando medidas sanitárias e de segurança muito firmes e restritivas para a retomada dos treinamentos e demais atividades nos clubes de futebol. Por se tratar da primeira grande liga com previsão de retorno, é importante observarmos como será a transição por lá, já que absorver bons exemplos é fundamental para não repetir erros. Além dos portões fechados para o público, é bastante provável que as autoridades responsáveis adotem medidas bastante rígidas de controle de quem acessará o estádio para a disputa de cada partida.

Monitoramento e testagens em massa

Borussia Moenchengladbach v 1. FC Koeln – Bundesliga

Enquanto o Brasil figura entre os ‘lanternas’ dos países que mais testam sua população, a Alemanha, com apoio de sua fortíssima indústria farmacêutica, conseguiu um levantamento de dados bem mais fiel à realidade pela ampla testagem. O mesmo se aplica ao futebol, onde atletas e demais funcionários dos clubes têm sido constantemente submetidos a testes. Há aproximadamente um mês, mais de 1000 pessoas ligadas aos times da primeira e segunda divisões da Alemanha passaram pelo protocolo de monitoramento, com apenas onze casos positivos encontrados.

Disputa acirrada pelo título e vagas na Champions

Borussia Dortmund v Bayern Munchen – German Bundesliga

Para além do aspecto social/endêmico, temos muitas coisas a observar esportivamente, é claro. Após temporadas consecutivas de dominância absoluta do Bayern de Munique, a Bundesliga 2019/20 desponta como a mais equilibrada dos últimos anos, com três equipes disputando o título ponto a ponto: o próprio Bayern, líder com 55 pontos; o Borussia Dortmund, vice-líder com 51; e o RB Leipzig, terceiro colocado com 50 pontos. Até o quarto colocado, Borussia Mönchengladbach, está bem posicionado e pode sonhar com a taça: 49 pontos, apenas seis de distância do topo.

Lewandowski vs. Timo Werner

Chelsea FC v FC Bayern Muenchen – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Em 25 rodadas disputadas, a Bundesliga tem uma briga acirradíssima em seu posto de principal artilheiro. Goleador nato, Robert Lewandowski (Bayern) soma 25 bolas na rede em 23 partidas disputadas. Seu principal perseguidor é a ‘sensação’ do futebol alemão na temporada, Timo Werner (RB Leipzig), autor de 21 gols em 25 jogos em que esteve em campo. Quem levará a melhor na corrida pela artilharia nacional? Façam suas apostas!