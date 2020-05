Cadu Doné e PVC montam a Seleção do Atlético de todos os tempos durante live #GaloEmCasa

Cadu Doné , comentarista da Rádio Itatiaia e Paulo Vinícius Coelho, comentarista da Globo, foram os convidados do Atlético-MG para uma live durante o projeto #GaloEmCasa. Durante o bate papo, Fabio Pinel, narrador e apresentador da TV Galo, pediu que a dupla escalasse o melhor Galo de todos os tempos. Os jornalistas discordaram em apenas um nome.

E você, torcedor? Concorda com as escolhas?

Victor

FBL-LIBERTADORES-ATMINEIRO-OLIMPIA-FINAL

Os títulos recentes pesaram muito na disputa contra Kafunga, João Leite e Taffarel.

Nelinho

A lateral direita ficou com Nelinho. Doné chegou até a mencionar Marcos Rocha, mas a história de Nelinho falou mais alto.

Luizinho

A Massa sabe que dificilmente um zagueiro tão técnico quanto Luizinho vestirá o manto sagrado novamente.

Léo Silva

FBL-LIBERTADORES-ATMINEIRO-OLIMPIA-FINAL

PVC chegou a escolher Osmar para fazer dupla com Luisinho, mas após escutar os argumentos de Cadu Doné, mudou sua opinião e os dois concordaram em escalar Léo Silva.

Paulo Roberto Prestes

Talvez na posição mais difícil para se chegar a uma decisão, os jornalistas escolheram Paulo Roberto Prestes por toda a identificação com o clube.

Toninho Cerezo

O único meio campo mais defensivo do time. Mas também, com toda a qualidade de Cerezo na frente da zaga, não precisa escalar outro volante.

Ronaldinho Gaúcho

FBL-LIBERTADORES-ATMINEIRO-OLIMPIA-FINAL

O Bruxo também não poderia ficar de fora. Responsável direto pela guinada do time em 2012 rumo ao título da Libertadores, Ronaldinho recebe a camisa 10 do time.

Éder Aleixo

O Bomba de Vespasiano é o ponta esquerda escolhido e não poderia ser diferente. Hoje na comissão técnica fixa do time, bem que Éder podia ensinar os jogadores do atual elenco a bater na bola.

Diego Tardelli (PVC) Marcelo Oliveira (Cadu Doné)

Aqui o único jogador que Cadu e PVC não concordaram. Qual dos dois faria melhor a ponta direita dessa seleção?

Dario

Dadá costumava dizer que não existe gol feio, feio é não fazer gol. E não existe escalar o Galo de todos os tempos sem o autor do gol do título brasileiro de 1971.

Reinaldo

Fechando a lista, com a camisa 9, o Rei. Maior ídolo e maior artilheiro do história do clube, Reinaldo fecha a lista com chave de ouro.

Telê Santana

Maior técnico mineiro da história, Telê é o único técnico possível para esse time.