Caedu e mais 4 empresas reúnem mais de 300 vagas de emprego; Confira!

Atualmente, novas oportunidades para aqueles que estão à procura de um emprego! Em meio à pandemia, 351 vagas foram abertas por 5 empresas.

As oportunidades para profissionais e estudantes de diversas áreas. O Notícias Concursos preparou uma lista de notícias com diversas vagas. Confira!

Primeiramente, a rede varejista de moda Caedu oferece 64 vagas de emprego em diversas localidades no estado de São Paulo (capital, litoral e interior) e no Rio Grande do Sul.

A empresa está com vagas de emprego abertas nos cargos de operador de loja, analista contábil, analista de previsão de perdas, supervisor de vendas, líder operacional, supervisor de produtos financeiros, aprendiz, dentre outras ocupações.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento através do link: https://www.infojobs.com.br/caedu/vagas.

Shopper

Shopper, startup que auxilia o consumidor a planejar e economizar nas compras de supermercado abre matrículas para mais de 100 vagas de emprego e estágio. São diversas funções disponíveis para profissionais e estudantes de várias áreas, com atuação em São Paulo.

As vagas são nas carreiras de analista de compras, analista de estoque, analista de logística, analista departamento pessoal, analista de pessoas, auxiliar de facilities, Dev Android, Dev iOS, Dev Web | Full-Stack | Front | Back, empacotador, estagiário de estoque, estagiário de logística, Growth Hacker (Marketing), Inside Sales | Vendas B2B, recrutador júnior, analista de relacionamento com clientes e supervisor operacional.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento através do link: https://shopper.gupy.io/.

Vagas para trabalhar em casa

Aeris

Por outro lado, A fabricante de pás eólicas Aeris, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no Ceará, abriu 142 vagas de emprego abertas em diferentes áreas.

Ademais, Por conta da pandemia do novo coronavírus e isolamento social no Estado, as entrevistas acontecerão por vídeochamada e a entrega da documentação poderá ser feita por e-mail.

Nesse sentido, as vagas são para os cargos de coordenador de produção, inspetor de qualidade, operador de tratamento de resíduos, técnico em elétrica e técnico em mecânica. Além disso, a empresa recebe currículos para seu banco de dados para os cargos de auxiliar e líder de produção.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento através do link: https://aeris.gupy.io/

PAT de Hortolândia

Assim também, O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT de Hortolândia), no interior de São Paulo, oferece 45 vagas de emprego. As chances são para os cargos de conferente de logística, auxiliar de logística e auxiliar operacional de logística.

Os interessados devem entrar em contato no número (19) 99802-8884, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para obter informações sobre o processo seletivo.

FIDI

Desde já, visando ampliar o atendimento às vítimas do coronavírus, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública.

As chances são para vagas emprego temporárias para agentes administrativos, técnicos em radiologia (tomografia), auxiliares de enfermagem e enfermeiros. Os profissionais selecionados atuarão em unidades da rede pública de São Paulo.

Portanto, para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento através do link: https://fidi.org.br/.