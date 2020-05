Caixa encerra o pagamento da 1ª parcela do auxílio a novos aprovados

Nesta sexta-feira (29), a Caixa disponibiliza o saque em dinheiro para mais um lote de beneficiários do auxílio emergencial. O saque é liberado de acordo com a data de nascimento do trabalhador ou do número de inscrição do Bolsa Família.

Hoje, 600 mil novos aprovados no programa, nascidos em dezembro, poderão sacar a primeira parcela e, 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS 0 poderão fazer o saque da segunda parcela. De acordo com a Caixa, mesmo após o encerramento do calendário de pagamento, os valores continuarão disponíveis para recebimento em espécie.

Segundo informações da Caixa, 57,9 milhões de pessoas já receberam o benefício. Amanhã (30), o banco começa o pagamento em espécie da segunda parcela para os trabalhadores que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Ainda, a partir deste sábado, também será possível a transferência do benefício para contas de outros bancos, bem como o saque do valor. Mais de 2,2 mil agências da Caixa estarão abertas, das 8h às 12h, para receber os beneficiários.

A Caixa ressalta que todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, serão atendidas. Todos receberão senhas, possibilitando que mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente. Portanto, o banco ressalta que não é preciso madrugar nas filas.

Beneficiários já podem pagar compras via celular

A partir desta sexta-feira (29), os beneficiários do auxílio emergencial poderão pagar suas compras por meio do celular. Cerca de 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o país estão aptos a nova forma de pagamento.

A Caixa Econômica Federal liberou uma atualização no aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento ser feito por leitura de QR Code, código de barras gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos, que é escaneado pela câmera do telefone celular. A novidade estará disponível nos estabelecimentos apenas com maquininhas da bandeira Elo. No entanto, o banco informou que maquininhas de outras bandeiras poderão aderir livremente à novidade.