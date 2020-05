Caixa oferece linhas de créditos para servidores públicos; veja os benefícios

A Caixa anunciou uma nova linha de crédito para a aquisição de casa própria com taxa atrelada à inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). É de conhecimento público que haverá uma taxa bem baixa, de 2,95% ao ano mais IPCA.

Porém, essa taxa só é válida para servidores públicos e em “condições especiais” (clientes com conta salário no banco, prestação do financiamento debitada direto na conta e perfil de bom pagador).

Para trabalhadores do setor privado que se encontram nestas “condições especiais”, a menor taxa oferecida é de 3,25% ao ano mais IPCA. As taxas variam para servidores e trabalhadores do setor privado e de acordo com o relacionamento do cliente com o banco. Veja a tabela abaixo:

Trabalhadores do setor público

Condições especiais: 2,95% a.a. + IPCA

Com relacionamento + conta salário: 3,95% a.a. + IPCA

Com relacionamento com a Caixa: 4,45% a.a. + IPCA

Sem relacionamento com a Caixa: 4,95% a.a. + IPCA Trabalhadores do setor privado

Condições especiais: 3,25% a.a. + IPCA

Com relacionamento + conta salário: 4,25% a.a. + IPCA

Com relacionamento com a Caixa: 4,75% a.a. + IPCA

Sem relacionamento com a Caixa: 4,95% a.a. + IPCA

A partir do dia 26 de agosto (próxima segunda-feira), esse novo modelo estará disponível, somente para novos contratos. Ele pode ser usado para financiar até 80% do valor de imóveis novos e usados, com prazo de até 360 meses. O valor da prestação será corrigido todo mês.

O cliente vai poder escolher o modelo atual, que cobra juros entre 8,5% e 9,75% ao ano mais TR (Taxa Referencial). Os juros do financiamento imobiliário ficam limitados à taxa prefixada pela Caixa, pois a TR é igual a zero desde 2017 devido à queda da taxa Selic. Esses juros vão ser usados para financiar imóveis (Sistema Financeiro de Habitação) e pelo SFI (Sistema Financeiro Imobiliário). Vale lembrar que essas taxas não são válidas para o Minha Casa, Minha Vida, que cobra juros mais baixos.

