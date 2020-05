Caixa Tem: código para saque em dinheiro do auxílio de R$600 tem tempo limitado

Para realização do saque do auxílio emergencial no valor de R$600, não é necessário o uso de cartão, mas sim de um código gerado no aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Mas como funciona esse código?

A liberação dos saques em dinheiro do auxílio emergencial é liberado em etapas, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A Caixa, com o objetivo de evitar aglomerações, estabeleceu um calendário para que os trabalhadores saquem o auxílio diretamente da poupança digital.

No aplicativo do Caixa Tem é emitido um código para saques do auxílio sem o cartão. Para efetuar o saque, o beneficiário deve seguir os seguintes procedimentos:

Abrir o aplicativo Caixa Tem no celular e aperte a opção “Entrar”. O app precisa estar atualizado. Clicar em “Saque sem cartão”. Clicar em “Gerar código para saque”. Clicar em “Gerar código”. A Caixa aconselha a gerar o código quando estiver no caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui para fazer o saque, porque ele tem duração de 2 horas. Digitar sua senha do aplicativo Caixa Tem e clique no botão laranja. Com o código de seis dígitos que aparece na tela, digitar no caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui.

Como sacar no caixa eletrônico

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra”do teclado do caixa eletrônico. Clique no botão “Saque Auxílio Emergencial”. Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”. Digite o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”. Escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”. Aguarde a liberação do dinheiro.

Por segurança, a Caixa alerta para não entregar o código ou o aplicativo aberto no celular a estranhos.

Calendário de saques

Segunda-feira (27 de abril) – para os nascidos em janeiro e fevereiro

para os nascidos em janeiro e fevereiro Terça-feira (28 de abril) – para os nascidos em março e abril

para os nascidos em março e abril Quarta-feira (29 de abril) – para os nascidos em maio e junho

para os nascidos em maio e junho Quinta-feira (30 de abril)– para os nascidos julho e agosto

para os nascidos julho e agosto Segunda-feira (04 de maio) – para os nascidos em setembro e outubro

para os nascidos em setembro e outubro Terça-feira (05 de maio)– para os nascidos em novembro e dezembro

Saque pode ser feito antes das datas; veja

Independente do saque em espécie, o auxílio também é depositado na conta dos beneficiários, sendo pela poupança digital gerada automaticamente, ou em uma já existente, indicada pela pessoa na hora do pedido via aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site da Caixa.

Aqueles que optaram por receber na poupança digital precisam seguir o calendário de saque da Caixa para realizar o saque em dinheiro direto da conta, ou então transferir para outra conta pessoal, usando o aplicativo Caixa Tem.

Quem recebe diretamente em uma conta pessoal já existente, de qualquer outro banco, não tem restrição para fazer o saque.

Lembrando que, o aplicativo Caixa Tem está disponível somente para quem tem a poupança digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar.

Auxílio pago durante pandemia

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 46,2 milhões de brasileiros. São R$ 32,8 bilhões no total. As informações foram passadas pelo banco na manhã desta quarta-feira (29).

Até o momento, 49,2 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

Saiba como é feita a análise dos trabalhadores e o que pode levar à exclusão

Saiba como regularizar o CPF

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 464,2 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 98,1 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

67,5 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

64,7 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

Veja também: