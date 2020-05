A Câmara Municipal de Penedo, através de seu Presidente Vereador Marcelo Lins Pereira, informou agora pouco em suas redes sociais que a sessão extraordinária que seria realizada por videoconferência nesta segunda-feira (18), não mais irá acontecer em virtude do anúncio do prefeito de Penedo onde decretou luto oficial pela morte do ex-prefeito e ex-deputado estadual, Dr. Hélio Lopes.

Confira nota oficial:

COMUNICADO

EM VIRTUDE DO LUTO ESTABELECIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, DEVIDO AO FALECIMENTO DO DR. HÉLIO LOPES, FICA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA MARCADA PARA O DIA DE HOJE, ÀS 14:30HS, CANCELADA. FICANDO MARCADA A PRÓXIMA PARA O DIA 21/05, EM HORÁRIO REGIMENTAL.

A sessão parlamentar da quinta-feira também será realizada de forma virtual, pela internet.

Da Redação