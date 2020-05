Câmara Municipal de Feira Grande AL 2020 tem inscrições até às 23h59min de hoje, 08! – Notícias Concursos

No Estado de Alagoas, a Câmara Municipal de Feira Grande tem inscrições até às 23h59min de hoje, 08 de maio de 2020. O concurso público visa preencher 08 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior) no legislativo municipal.

RETIFICAÇÃO – O concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até o dia 08 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Fucap Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 120,00. Outra retificação, houve alteração no conteúdo programático para o cargo de Analista Legislativo – Consultor Legislativo (VEJA AQUI).

As oportunidades são para os cargos de Agente Legislativo – Policia Legislativa (1 vaga); Analista de Controle Interno (1 vaga); Analista Legislativo – Consultor Legislativo (1 vaga); Contador (1 vaga) e Procurador (1 vaga); Agente Administrativo (1 vaga); Auxiliar Legislativo (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 2.000,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos regionais, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 17 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso