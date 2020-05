Campeonato Inglês feminino é suspenso por causa da pandemia

Com especulações da Premier League voltar no próximo mês, o campeonato inglês feminino já não teve as mesmas forças para continuar. Em decorrência do Covid-19, a Federação Inglesa confirmou nesta última segunda-feira que a competição foi suspensa devido a crise de saúde. Não apenas a primeira divisão do campeonato, mas a segunda também sofreu impacto.

Conforme o Uol Esporte relatou, mesmo com meses de negociações para retornar a temporada, a federação não achou nenhuma solução para retomar o campeonato feminino. Muitos clubes chegaram a pedir um fundo de solidariedade, como foi feito no Campeonato Alemão Feminino, porém a proposta não foi aceita.

Como o campeonato irá voltar ou detalhes em relação a título, qualificação, rebaixamento ou classificação para a Liga dos Campeões, ainda não foram divulgadas. Diversas propostas dos clubes foram encaminhadas para a federação, que irá decidir a mais justa.

O Manchester City é o atual líder com quatro pontos de vantagem e com um jogo a mais do que o Chelsea, segundo colocado da competição. Em terceiro lugar está o Arsenal.

Uma das opções para determinar a volta da temporada é de um sistema de pontos por jogo, como aconteceu na Liga Francesa. Isso significa que serão divididos os pontos entre os jogos disputados. Caso esse método seja implantado, o Chelsea seria campeão e iria para a Liga dos Campeões junto com o Manchester City. Já o terceiro colocado, Arsenal, estaria fora das competições europeias.