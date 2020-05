Canal fechado transmite reprise de jogo decisivo do BR-17 neste domingo

Neste domingo, dia 24 de maio, a SporTV continua sua série de reprises de jogos importantes do futebol brasileiro e mundial. A partir das 11h, o canal fechado da GloboSat exibe o VT de Corinthians 3×1 Fluminense, partida válida pela trigésima-quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. O jogo marcou a conquista do sétimo título brasileiro do Timão,

Corinthians 3×1 Fluminense – O jogo

Corinthians v Fluminense – Brasileirao Series A 2017

Convocado pela seleção do Brasil para jogo no dia anterior, em Londres, o goleiro Cássio viajou em um avião fretado, mas estaria muito cansado para entrar em campo, ficou no banco. Walter, o reserva imediato, estava contundido. Assim, o jovem Caíque França foi o escolhido para a partida decisiva. Ainda ‘frio’, logo aos dois minutos, assistiu ao gol de cabeça do zagueiro Henrique.

No restante da etapa, o Fluminense conseguiu segurar o ímpeto do Corinthians. Porém, no segundo tempo, antes dos cinco minutos, já tinha acontecido a virada. Logo nos primeiros segundos, Jô marcou o gol. Ainda atordoada pelo empate, a zaga tricolor viu o atacante anotar mais um, ainda aos três minutos.

Daí para a frente, o Corinthians controlou e administrou o jogo. A equipe de Fábio Carille soube ser a equipe de Fábio Carille e neutralizou completamente o Fluminense. Jadson, que veio do banco de reservas, ainda marcou mais um aos 40 minutos. Nos acréscimos, voltando de lesão grave, o veterano Danilo entrou em campo para carimbar a faixa do seu terceiro Brasileiro pelo clube.

Assim, o Corinthians comemorou o heptacampeonato. E você pode relembrar um pouquinho da partida. Basta colocar a TV no canal SporTV neste domingo, dia 24, a partir das 11h, horário oficial de Brasília.

