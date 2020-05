Candidato à presidência do Vasco garante chegada de Yaya Touré, se eleito; volante confirma

Objeto de desejo do Botafogo desde o início da atual temporada, Yaya Touré virou notícia no Brasil no início da noite desta quinta-feira (21), chegando a se tornar ‘trending topic’ [assunto do momento] no Twitter. O motivo do burburinho? Um vídeo em que o marfinense sinaliza que seu futuro realmente pode ser no Rio de Janeiro… mas com a camisa do Vasco da Gama.

De onde surgiu a conexão entre o Cruzmaltino e o volante de 37 anos? Como destaca o Globoesporte, um dos candidatos à presidência do clube de São Januário, Leven Siano, utilizou suas redes sociais oficiais para garantir que a contratação de Yaya Touré está engatilhada e que ele será o primeiro reforço de sua gestão, caso seja eleito.

Manchester City v Brighton and Hove Albion – Premier League

No vídeo publicado por Leven Siano, Yaya Touré sinaliza já estar apalavrado com o candidato à presidência do Cruzmaltino: “Olá, eu sou Yaya Touré. Gostaria de agradecer ao Leven por me convidar para esse projeto. Eu não vejo a hora de encontrar todos os torcedores logo que possível. Vai dar Vasco! Vejo vocês em breve!”, diz o volante.

Advogado por formação, Leven garante ter amparo jurídico/legal para firmar a negociação meses antes do pleito, a ser realizado em novembro deste ano: “É perfeitamente possível do ponto jurídico eu fazer um contato com estipulação em favor de terceiros, com condição suspensiva, que é um acontecimento futuro incerto. Que é o caso de eu, de acordo com a vontade dos vascaínos se assim for, vencer a eleição em novembro desse ano”, afirmou.

