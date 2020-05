Cantor Sorocaba e Biah Rodrigues fazem chá de bebê online

O cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, realizou com a esposa Biah Rodrigues, um chá de bebê, que teve transmissão pela internet, no último sábado (2).



Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o encontro foi restrito à família, contudo, com a presença de amigos na live.



O encontro aconteceu em um haras da família, localizado no interior paulista. Grávida de oito meses, a mamãe coruja fez questão de contar com duas profissionais do ramo para auxiliá-la, neste momento especial. Trata-se de Andressa Perin e Mel Braga.



Como em qualquer chá de bebê tradicional, não faltaram bichinhos, docinhos e muito colorido, remetendo ao lúdico da ocasião. Theo é o nome escolhido do herdeiro do casal, que são pais de primeira viagem.



Sorocaba doará 1.900 testes para detecção do coronavírus



“Contando os minutos pra te ter aqui filho”, publicou ela, em seu Instagram.







Beijando a barriga da esposa, o sertanejo fez postagem parecida, em sua rede social.



“Contando as horas pra família crescer”, disse ele.







Vem saber o que rolou na live de Fernando e Sorocaba