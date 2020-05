Capitão da Juventus detona Balotelli e Felipe Melo em autobiografia; volante rebate

Uma polêmica ‘intercontinental’ agitou os bastidores da bola neste sábado (9), envolvendo diretamente um dos principais jogadores do elenco atual do Palmeiras: Felipe Melo. De longa passagem pelo futebol italiano, o experiente volante foi duramente criticado por um ex-companheiro de time, da época em que vestiu a camisa da poderosa Juventus.

Em sua autobiografia intitulada ‘Io, Giorgio’, o zagueiro Giorgio Chiellini, um dos capitães da equipe juventina, abriu o jogo sobre antigos companheiros e detonou a postura/comportamento de Mario Balotelli e Felipe Melo: “Balotelli é uma pessoa negativa, sem respeito pelo grupo (…) Na Copa das Confederações, em 2013, ele não nos ajudou em nada. Um ainda pior foi Felipe Melo: o pior dos piores. Sempre havia uma briga com ele. À época disse aos diretores: é uma maçã podre”, revelou.

FBL-WC-2014-ITA-TRAINING

O trecho ganhou repercussão no jornal ‘Gazzetta dello Sport’ e rapidamente correu a imprensa mundial, logo chegando ao conhecimento de Felipe Melo e de Mario Balotelli. De imediato, os dois se posicionaram publicamente a respeito das declarações do italiano, com destaque para a réplica do volante brasileiro, que tratou a atitude de Chiellini como falta de profissionalismo.

“Quando eu estava em Turim, nunca desrespeitei ninguém: nem mesmo meus colegas de equipe, nem os líderes, nem a Juventus em geral (…) Talvez “esse zagueiro” ainda esteja com raiva de mim porque, quando fui para o Galatasaray, nós os expulsamos da Liga dos Campeões. Também com o Brasil nas Confederações, eliminamos a Itália e vencemos. Ele não ganhou nada. Dizendo certas coisas que provou não ser profissional, é falta de respeito e não digo mais porque há coisas que devem permanecer no vestiário”, afirmou.

Juventus FC v KKS Lech Poznan – UEFA Europa League

