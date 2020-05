Carlinhos da Silva e Arícia Silva quebram quarentena: festa no barco

E quando a gente acha que já viu de tudo, eis que surge uma certa Covid-party… Foi com, esse nome que, na última sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, uma festa num barco movimentou o mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. E lá estavam, entre outros, Carlinhos da Silva, o popular humorista Mendigo, e a ex-panicat Arícia Silva. Cercados de amigos, eles deram uma boa banana ao isolamento social proposto pelas autoridades de saúde e se divertiram pra valer.



Carlinhos fez publicações, naturalmente, nas redes sociais.



“Em casa com dez pessoas, conversando de boa e batendo um papo é sadio. Já se ligar o som nesse mesmo ambiente é megafesta, imprudência, irresponsabilidade, etc. Que eu viva e morra assim então, não festejando ou aglomerado, mas vivendo, sendo feliz diariamente”, escreveu Carlinhos no Instagram, em uma primeira publicação sobre sua festa.



Na sequência, o humorista disse ser contra as indicações de isolamento social.



“Deixem as pessoas viverem do jeito que elas querem viver. Liberdade é isso: eu querer usar a minha máscara ou não. Não é obrigatório, é recomendado! Qual o problema de eu ficar sem máscara com um monte de gente que não tem o vírus? Ou que supostamente não tem? Ou que tem e não se manifestou?”, disse o humorista.



Carlinhos afirmou que a imprensa tem uma abordagem exagerada com relação a pandemia, e citou como exemplo falas do presidente da república.



“Agora emissora de televisão fica fazendo esse inferno na mente de vocês. Por que que o presidente vai lá sem máscara, que é o nosso líder, o meu pelo menos. Por que ele vai lá sem máscara e não pega? Por que tem muita gente aí pegando, se tratando e curando?”, disse.



Ex-Panicat pode ter perdido parceria



Aparecer na festinha causou prejuízo para Arícia Silva. Assim como Carlinhos Silva, a ex-Panicat foi bastante criticada nas redes sociais e, segundo a colunista Fábia Oliveira, uma marca de um produto de beleza, que era parceira dela, anunciou o fim do trato.



Embora o desligamento de Arícia tenha sido efetivado no dia 20 de abril, o anúncio do desligamento aconteceu logo depois de circularem os vídeos da Covid Party, como Mendigo intitulou a festa.



A empresa publicou um post pedindo para as pessoas ficarem em casa e continuarem a seguir as recomendações dos órgãos de saúde. Vários seguidores elogiaram a atitude da marca.