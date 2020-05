Cássio fala sobre trabalho de Tiago Nunes: “Tem que ter ambição”

Durante live na Corinthians TV, na última quarta-feira (20), o “Gigante Cássio”, como é chamado por Ronaldo Giovanelli, comentou o trabalho de Tiago Nunes e o desempenho do time na temporada 2020. De acordo com o arqueiro, o time precisa melhorar, mas já se sente confiante nas ideias do treinador.

Tem que ter ambição, trabalhar bastante. O começo de temporada não foi como nós queríamos, acabamos oscilando, saindo da pré-Libertadores. Mas a gente acredita no trabalho do Tiago, no elenco que nós temos. É um momento pra gente refletir, tentar evoluir o que a gente tem que melhorar. No final das contas, quando muda o treinador, o que vale são vitórias. Mas se pegar num contexto geral, o time evoluiu.

contou o goleiro.

O jogador ainda falou mais sobre a postura de Tiago. De acordo com Cássio, os jogadores do Corinthians entenderam as ideias de jogo do treinador, apesar das dificuldades para conseguir as vitórias dentro de campo.

Acho que tem tido entendimento. Ele é um cara bem claro. Outra coisa é que a gente não tem essa de idade, mais velho ou mais novo; ele conversa igual com todos os jogadores, cobra da mesma maneira todos os jogadores, Muitos jogos nós perdemos por detalhes, por não segurar ou não fazer gols e não conseguir matar alguns jogos. São coisas que a gente tem que parar, refletir, ver os erros e tentar evoluir. O trabalho do Tiago e de sua equipe é muito bom, não tenho dúvida.

citou Cássio durante entrevista.

Cássio ainda chamou para si a responsabilidade ajudar o grupo. Na visão do atleta, um jogador com tanto tempo de casa, não pode treinar apenas para si. Pelo contrário, é possível observar pontos de melhoria também nos colegas de equipe.

Eu cheguei num momento em que só me dedicar não dá. Tem que ajudar o grupo. Eu devo muito ao Corinthians. Eu vim da Holanda desacreditado. O Corinthians me deu oportunidade. Na época foi uma aposta do Andrés.

contou o jogador.

Os jogadores do Corinthians têm treinado sob orientação dos profissionais do clube. Ainda não há previsão para o retorno aos gramados, nem mesmo para treinamentos dentro das instalações do CT Dr. Joaquim Grava.