Castán fala sobre identificação com o Vasco e revela ‘consulta’ da Roma por joia do clube

Acostumado a contar com grandes ídolos em seus planteis históricos, o torcedor do Vasco tem em Leandro Castán a sua principal referência atual. Dono da braçadeira de capitão do Cruzmaltino, o zagueiro é não só uma liderança moral dentro das quatro linhas e nos vestiários, como também uma das peças tecnicamente mais importantes do elenco, o que faz dele um dos jogadores mais badalados e adorados pelas arquibancadas.

Em entrevista exclusiva concedida ao Goal.com através do Instagram Live, Castán admitiu que o carinho recebido por ele no Vasco é algo diferente do que já viveu em toda a carreira: “Fui bem acolhido por onde passei, Corinthians, Roma, Torino… Cheguei no Vasco e nunca tinha visto algo desse jeito. Isso me traz mais responsabilidade de estar bem sempre, quero estar no mais alto nível para corresponder isso. É a motivação que eu tenho”, afirmou o capitão.

Vasco da Gama v Palmeiras – Brasileirao Series A 2018

Em seguida, a conversa rumou para uma outra ‘referência’ do grupo, que chama atenção por ser novidade e pelo enorme potencial que tem de se tornar craque em um futuro próximo: Talles Magno. Cria do Vasco, o jovem atacante é o ‘xodó’ do torcedor e principal ativo do clube carioca atualmente, com multa rescisória fixada em 50 milhões de euros. No radar europeu desde antes de se tornar profissional, o garoto foi bastante elogiado por Leandro Castán, que admitiu a possibilidade da despedida ser antes do que o torcedor gostaria.

“É complicado, principalmente pela situação que o clube passa financeiramente. Não é nem questão de o Vasco não conseguir segurar. Hoje, no Brasil ninguém consegue segurar. O Flamengo vendeu também o Vinicius Junior, o Paquetá… A surpresa maior foi o Grêmio ter conseguido segurar o Everton (…) O Talles é um cara que, tranquilamente, uma hora ou outra, vai para a Europa. Acho que a principal virtude dele é a cabeça dele. O pessoal da Roma já me perguntou dele, mas o dirigente lá me disse que ele custa muito [risos]. Mas é um menino super do bem, escuta os mais velhos”, contou.

FBL-SUDAMERICANA-ORIENTE-VASCO

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.