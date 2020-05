Cauã Reymond e Mariana Goldfarb fazem skincare juntinhos

O último domingo (3) foi dia de cuidados com a pele para o casal Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. A modelo apostou em uma massinha feita com argila verde e passou a mistura no rosto dela e do maridão, dando aquele trato na pele seguindo o movimento do skincare.



Na legenda, Mariana ainda deu a dica. “Máscara de argila verde 1x por semana. Fica top.”







Fãs e seguidores da famosa se derreteram nos comentários. “Ah, que coisas lindas”, escreveu uma internauta. “Não tem o que fazer? Pega o marido de cobaia… É muito legal!”, brincou outra pessoa.



A argila verde é um composto mineral natural que contém cálcio, fósforo entre outros minerais que ajudam a nutrir e revigorar a pele; elimina toxinas e também ajuda no controle da oleosidade da pele, sendo recomendada para o uso de quem possui acnes.



Pai companheiro







Em quarentena, Cauã Reymond está curtindo muito a esposa Mariana Goldfarb e a filha Sofia, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera.



Recentemente, o ator compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo no estilo boomerang em que a pequena aparece regando as plantas.



“Todo mundo ajuda um pouco”, escreveu ele.



