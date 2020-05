CBF dá sinal positivo para amistoso contra Seleção Feminina dos Estados Unidos, mas ressalva: “Temos que esperar”

Amistoso? Seleção Brasileira Feminina prefere esperar desenrolar da pandemia do novo coronavírus antes de firmar novo compromisso com os Estados Unidos. A alegação é do diretor da categoria na CBF, Marco Aurélio Cunha, que afirmou ter dado sinal positivo ao esquadrão norte-americano, mas sem garantias. Vale destacar que o confronto deveria ter ocorrido em abril.

Em entrevista concedida ao GloboEsporte.com, o dirigente disse que é preciso aguardar para ver o que vai acontecer daqui para a frente. “Convidaram para amistoso em setembro. Disse que aceitaríamos, mas dependendo do que ia acontecer. Até porque as datas Fifa estão comprometidas. A Fifa sinalizou que talvez não tenha por causa dos campeonatos vigentes. Claro que alguns terminaram, mas feminino é diferente. Aqui mal começou. Temos que esperar”, destacou.

Créditos: Laura Zago (Reprodução / CBF)

Em seguida, Marco Aurélio Cunha falou sobre o calendário do futebol feminino e ressaltou que há decisões não dependem apenas da CBF. “Há coisas que não dependem da gente. Governos estaduais e municipais têm autonomia de suas regras. Local com pandemia tem o aeroporto fechado. Num outro que não tem, aberto, mas esse pode dizer que não quer gente chegando. Estão fazendo um protocolo de recomeço (CBF)”

“O recomeço depende de toda uma situação ao redor. Política pública. Há uma sequência lógica que envolve o futebol. Não posso dar um start porque o hotel está fechado. Prefeito não liberou. Algo que tem que ser natural”, acrescentou.

Por fim, o diretor completou falando que ainda não há uma nova fórmula para o Campeonato Brasileiro Feminino Séries A1 e A2. “Como vai ter fórmula se não tem agenda?”, encerrou.