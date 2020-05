Celso de Mello autoriza acesso a vídeo de reunião ministerial

Decisão do relator no Inquérito 4831 (Caso Moro/Bolsonaro) libera vídeo e degravação de seu conteúdo a qualquer cidadão.

O ministro Celso de Mello, do STF, liberou o acesso ao vídeo da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto.

A decisão foi tomada no Inquérito (INQ) 4831, em que se apuram declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro acerca de suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal.

Com a decisão, qualquer cidadão poderá ter acesso ao conteúdo do encontro de ministros com o presidente Jair Bolsonaro.

O decano autorizou, ainda, o acesso à íntegra da degravação do vídeo.

A única restrição imposta foi a trechos específicos em que há referência a dois países com os quais o Brasil mantém relação diplomática.

Confira abaixo a íntegra da decisão do ministro e os links de acesso ao vídeo e à respectiva degravação.

– Íntegra da decisão.

– Vídeo da reunião ministerial: parte 1; parte 2; parte 3; parte 4; parte 5; parte 6; parte 7; parte 8; parte 9; parte 10.

(segunda opção de acesso – mesmo conteúdo)

(terceira opção de acesso – mesmo conteúdo)

– Degravação do conteúdo do vídeo.

(segunda opção de acesso – mesmo conteúdo)

(terceira opção de acesso – mesmo conteúdo)

Fonte: STF

